Москва, , 08:51 — REGNUM На пресс-конференцию, которая состоятся 22 октября после переговоров президентом России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана аккредитовались 68 российских и 70 иностранных журналистов.

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Как сообщал ИА REGNUM, сегодня, 22 октября, в Сочи президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом.

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Глава государств планируют обсудить ситуацию в Сирии, включая вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования.

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