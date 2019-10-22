Джуба, , 08:53 — REGNUM Три страны — США, Великобритания и Норвегия — призвали Южный Судан к скорейшему формированию переходного правительства, об этом 22 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Тройка будет и впредь поддерживать народ Южного Судана, который заслуживает мира и правительства, способного его защитить», — говорится в заявлении, оказавшемся в распоряжении издания.

«Мы призываем стороны, особенно настоящее правительство, предпринять конкретные шаги для укрепления доверия, основанного на расширении сотрудничества», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, внутренние противоречия в Южном Судане продолжаются несколько лет, с тех пор как президент страны Салва Киир уволил вице-президента Риека Мачара. В настоящее время между политиками достигнуто некоторое соглашение, что вселяет надежды на мирное завершение конфликта.

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