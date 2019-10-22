Вашингтон, 22 октября 2019, 08:39 — REGNUM Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook провел «мониторинг» морской активности России в Заполярье, сообщается на сайте командования шестым флотом Соединенных Штатов.
Отмечается, что операция была проведена 16 октября, однако известно о ней стало только сейчас.
При этом в командовании флотом уверены, что присутствие американского эсминца в Заполярье «подтверждает приверженность США обеспечению региональной безопасности и стабильности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зашедший в южную акваторию Черного моря американский эсминец Porter ВМС США класса УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) был взят на сопровождение фрегатом «Адмирал Эссен», малыми ракетными кораблями «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» Военно-морских сил России.
Читайте также: Корабли Украины и Румынии провели учения вместе с эсминцем США