Москва, , 08:38 — REGNUM В Совфеде обсудили меры по возрождению и сохранению историко-этнографического облика, языка традиционной материальной и духовной культуры коренного населения Сахалина и островов Курильской гряды.

Участники круглого стола рекомендовали профильным федеральным органам исполнительной власти совместно с Российской академией наук (РАН), Российской академией образования (РАО), научными и образовательными организациями, подготовить предложения, направленные на возрождение культуры коренных народов Дальнего Востока.

Прежде всего, речь идет о подготовке научных и педагогических кадров с целью изучения, последующего возрождения, сохранения, а также преподавания языка, материальной и духовной культуры и истории коренного населения Сахалина и островов Курильской гряды, особое внимание предполагается обратить на нематериальную культуру айнов.

Также участники круглого стола настаивали на мерах, направленных на противодействие попыткам фальсификации этногенеза и этнической истории коренного населения Сахалина и островов Курильской гряды, в том числе и айнов.

Кроме того, среди рекомендаций профильным министерствам и ученым — создание в рамках научно-исследовательской работы направления «этнография коренного населения Дальнего Востока» с привлечением специалистов по этнографии народов Сахалинской области и сопредельных территорий в исследовательские группы.

Одновременно с Совфеде ожидают мер по обучению коренного населения Сахалина и островов Курильской гряды родному языку, их истории и культуре.

«Мы убеждены, что меры по сохранению и возрождению культуры коренного населения Сахалина и островов Курильской гряды должны носить комплексный характер», — цитирует главу комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко сайт верхней палаты парламента.