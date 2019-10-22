Париж, , 08:34 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго приветствовала логотип Олимпийских игр 2024 года, сообщает Le Figaro.

«Я нахожу его потрясающим. Сначала медаль, пламя и Марианна, я думаю, это очень хорошая идея. Приятно иметь что-то очень женственное», — отметила мэр французской столицы.

По словам Анн Идальго, Париж продолжает работать над проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Мы создали организационный комитет, структуру, отвечающую за поставку оборудования, которую я возглавляю. Мы сдержим свое обещание, предоставив экологические и инклюзивные игры», — отметила Анн Идальго.

Напомним, ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) в 2020 году.

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