Вашингтон, , 08:26 — REGNUM В Соединенных Штатах процедура импичмента президента Дональда Трампа была запущена представителями Демпартии из-за боязни уступить ему на выборах главы государства в 2020 году. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

По его словам, демократы смотрят на результаты опросов общественного мнения. Так, недавно вышел прогноз международного рейтингового агентства Moody's, по которому «Трамп легко побеждает при всех трех возможных сценариях», сказал глава Белого дома.

«Они видят, что происходит, — сказал Трамп, добавив, что импичмент для него — «грязное, отвратительное слово». — Я не давал поводов для импичмента».

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал, который стал поводом для разговоров об импичменте президенту США Дональду Трампу, разгорелся из-за телефонного разговора главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американского лидера подозревают в том, что он добивался от своего украинского партнёра расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы лидеров двух стран.

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