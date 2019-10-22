Новосибирск, , 08:25 — REGNUM Делегация Новосибирской области сегодня, 22 октября, работает в Сколково на площадках Московского международного форума инновационного развития — 2019. Возглавляет её губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в правительстве области, у Травникова запланированы встречи с представителями власти и крупного бизнеса, подписание соглашений, участие в пленарной сессии «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

«По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России», — заявили в администрации региона.

Отметим, что два года назад на форуме «Открытые инновации — 2017» подписан меморандум о создании регионального оператора «Сколково» на базе технопарка новосибирского Академгородка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в технопарке «Сколково» открылся VIII Международный форум «Открытые инновации». Сегодня, 22 октября, участники обсуждают рост «умной экономики» и изменение глобальных экономических процессов.

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