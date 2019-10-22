Варшава, , 08:24 — REGNUM У российских средств массовой информации нет оснований говорить о том, что Варшава поддерживает оппозицию в Белоруссии, считает польская газета Rzeczpospolita. Реакция издания последовала на публикацию статьи РИА Новости, в которой говорится, что Польша «организовала майдан», борясь за Украину с Россией, и теперь ведет схватку за Белоруссию.

«Предположение о том, что Польша является конкурентом России в Белоруссии, является очень комплементарным для нас мнением, и этому можно только порадоваться. Однако я думаю, что это мнение не соответствует действительности. Наши возможности в Белоруссии несопоставимы с возможностями российской стороны», — заявил газете посол Польши в Белоруссии в 2011—2015 годах Лешек Шерепка.

Так, телеканал «Белсат», «который, вероятно, является единственным ощутимым плодом польской восточной политики», практически каждый год должен бороться за гранты министерства иностранных дел Польши. Как говорит «глава самого популярного в Белоруссии оппозиционного новостного портала «Хартия-97» Наталья Радзина, в этом году «мы не получили никакой поддержки со стороны польского МИД».

Алексей Зарембюк, глава фонда «Белорусский дом в Варшаве», который объединяет белорусских политических иммигрантов в Польше, также говорит об уменьшении финансовой поддержки со стороны министерства иностранных дел: «По сравнению с 2016 годом мы получили в 2018 году в четыре раза меньше».

«У меня сложилось впечатление, что польские власти решили сохранить власть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это так не только для Польши, но и для всего Европейского союза», — заявил Rzeczpospolita бывший политзаключенный Николай Статкевич, один из самых узнаваемых белорусских оппозиционеров.