Вашингтон, 22 октября 2019, 08:27 — REGNUM Глава государственного департамента США Майк Помпео удовлетворён работой ведомства на «украинском направлении». Об этом он заявил 21 октября в интервью телеканалу CNBC.
Чиновник рассказал о направлениях американской политики на Украине.
Глава госдепа добавил, что обсуждал эти вопросы с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что не участвовал в выработке решений, направленных на оказание давления на Украину со стороны США.
Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США: Никогда не видел попыток США давить на Украину