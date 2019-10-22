Дамаск, , 08:19 — REGNUM Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Джамиль Байик призвал сирийских курдов не покидать север Сирии и продолжать оказывать сопротивление турецким агрессорам, об этом 21 октября сообщает издание ANF.

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Политик убежден, что турецкие войска не прекратят свое наступление, поэтому и отступать нет никакого смысла. Байик добавил, что целью Анкары является полный контроль над всеми курдскими районами Сирии.

Напомним, ранее Демократические силы Сирии уже объявили о том, что покидают приграничный город Рас-эль-Айна в рамках соглашения, достигнутого между Турцией и Анкарой о временном прекращении огня.

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