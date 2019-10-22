Москва, , 07:54 — REGNUM Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.

Вертолет Ми-8 Mil.ru

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Ранее аэродром использовался американскими войсками после освобождения Ракки от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что войска США использовали аэродром Табка на протяжении двух лет и даже разместили там свою военную базу.

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Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты начали эвакуацию своих военнослужащих с северо-востока Сирии еще до начала турецкой военной операции «Источник мира». 21 октября группу американских военнослужащих заметили при пересечении сирийско-иракской границы. Это соответствует высказываниям главы Пентогна Марка Эспера о переброске тысячи военнослужащих армии США из Сирии в Ирак.

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