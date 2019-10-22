Кемерово, , 07:33 — REGNUM Комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кузбасса предложил изменить подходы к финансированию малокомплектных школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Кемеровской области работает 251 малокомплектная школа — это около 40% от всех образовательных организаций. Сейчас они финансируются по расходам на одного ученика.

«Однако, если в городской школе, допустим, учится 1,1 тыс. учеников, и на каждого из них выделяется нормативная субвенция, то в общей сложности получаются вполне приличные деньги. А в малокомплектной школе, например, обучается всего 80 учеников, и на них дается точно такой же норматив. Естественно, что на такие небольшие средства трудно нормально развивать школу», — считают депутаты.

По словам председателя комитета Ирины Федоровой, предлагается внести изменения в областной закон, согласно которому финансирование будет идти из фактических затрат, складывающихся в школе. Фактические затраты — это зарплата учителя и повышение квалификации педагога, предусмотренные в соответствии с нормативами. А для покупки компьютеров, школьной мебели, учебников и учебных принадлежностей выделяется субвенция.