Челябинск, , 06:59 — REGNUM В Челябинске закончен приём заявок на пост мэра. К 17:00 21 октября документы сдали 16 человек, сообщает пресс-служба гордумы.

Среди них врио главы города Наталья Котова, которая считается основным кандидатом на эту должность. Её поддерживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также в списке претендентов — глава Металлургического района областного центра Сергей Кочетков, студент Денис Ибрагимов, безработные Сергей Ворончихин, Сергей Губанов и Ирина Зезюкова, индивидуальные предприниматели Василий Московец и Алексей Фомин.

Кроме них, в перечне значатся руководитель дома-интерната для престарелых и инвалидов «Берёзки» Виталий Евгеньев, общественный защитник Георгий Невский, независимый эксперт по проведению антикоррупционной экспертизы Александр Нечепорук и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс пройдёт в ноябре. А к декабрю Челябинск имеет шанс обрести нового мэра.

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