Токио, , 05:03 — REGNUM США и Япония начали обсуждение вопроса о размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых ракет средней дальности, 22 октября сообщает газета Asahi Shimbun.

По словам американского чиновника, имя которого газета не называет, высокопоставленный представитель США прибыл в Японию 18 октября для переговоров с представителями национального совета безопасности, МИД и военного ведомства. В повестке встреч присутствовал вопрос о размещении новых ракет.

Издание отмечает, что о намерении США разместить новые ракеты в самой Японии можно только предполагать, но такой вариант вполне может рассматриваться.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был в одностороннем порядке прекращён 2 августа 2019 года по инициативе США.

19 сентября президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах оговариваемых ДРСМД ракет.

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