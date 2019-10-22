Сантьяго, , 03:59 — REGNUM Сенат Чили одобрил законопроект, позволяющий президенту страны отменить повышение стоимости проезда в метро Сантьяго, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В пользу законопроекта высказались 39 сенаторов. Ранее нижняя палата чилийского парламента — Палата депутатов — поддержала этот законопроект 103 голосами. Таким образом теперь правительство страны может разработать акт, позволяющий оставить плату за проезд в метро на прежнем уровне. Однако, как утверждает пресс-служба, это обойдется бюджету страны в $4,8 млн в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста и уличные беспорядки начались в Чили 14 октября после решения властей повысить цену на проезд в метро. Несмотря на заявления властей об отмене повышения стоимости проезда, беспорядки в стране продолжаются. 21 октября в столице Чили Сантьяго был объявлен комендантский час.

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