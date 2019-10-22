Вашингтон, , 03:45 — REGNUM В США группа сенаторов-демократов подготовила проект закона, запрещающего администрации президента Дональда Трампа организовывать официальные встречи на территориях, находящихся в собственности главы государства. Об этом 21 октября сообщил один из авторов инициативы, сенатор Джефф Меркли.

«Пришло время Конгрессу вмешаться и дать понять, что президент Трамп не может получать доходы от встреч с иностранными лидерами, ни с G7, ни с кем-либо другим», — говорится в распространённом заявлении сенатора.

Напомним, ранее было объявлено, что следующий саммит «Большой семёрки» пройдёт в июне 2020 года в Майами, на территории принадлежащего Дональду Трампу курорта Trump National Doral Resort.

Данное решение подверглось критике со стороны как демократов, так и республиканцев, ряд конгрессменов обвинил главу Белого дома в попытках наживы за счёт налогоплательщиков. После этого было объявлено, что курорт больше не рассматривается в качестве места проведения саммита.