Ханой, , 12:02 — REGNUM В Ханое состоялась совместная конференция министерства торговли и промышленности Вьетнама и ЮАР. В рамках конференции состоялась встреча заместителя министра торговли и промышленности Вьетнама Као Куок Хынг с заместителем министра торговли и промышленности ЮАР Фикелем Майола.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках конференции члены делегаций обеих стран поднимали вопросы о развитии двустороннего сотрудничества в ближайшее время. В частности, вьетнамская сторона предложила ЮАР создать благоприятные условия для экспорта продукции вьетнамского сельского хозяйства в ЮАР.

По результатам встречи было подписано соглашение о торговле между ЮАР и Вьетнамом. В соответствии с соглашением, ЮАР упростит процедуру ввоза вьетнамских товаров.