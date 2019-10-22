Ханой, , 09:15 — REGNUM Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук посетит Японию, для того чтобы принять участие в официальной церемонии коронации нового императора Японии Нарухито, которая состоится 22 октября 2019 года.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», премьер-министр Нгуен Суан Фук получил приглашение от правительства Японии. Нгуен Суан Фук принял приглашение и заявил о готовности присутствовать на церемонии.

Премьер-министр совершит визит в Японию, который продлится с 22 по 23 октября. Ожидается, что в ходе этого краткосрочного визита Нгуен Суан Фук встретится с Синдзо Абэ.