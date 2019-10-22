Ханой, , 12:31 — REGNUM Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) приняла участие в международном съезде компартий. С 18 по 20 октября в городе Измир (Турция) проходил международный съезд коммунистических партий.

На съезде присутствовали 137 представителей коммунистических партий из 58 стран. Этот съезд был организован совместными усилиями коммунистических партий Турции и Греции.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», участники съезда заявили о том, что капитализм не может решить всех проблем современности. В связи с этим все коммунистические партии должны продолжать координировать свои усилия и наращивать взаимодействие.