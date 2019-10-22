Ханой, , 09:11 — REGNUM Таиланд, который в настоящее время является страной-председателем в АСЕАН, 4 ноября 2019 года официально передаст свои полномочия Социалистической Республике Вьетнам (СРВ).

Заседание АСЕАН на высшем уровне пройдет со 2 по 4 ноября. В рамках заседания состоится официальная церемония передачи полномочий следующей стране-председателю АСЕАН.

По сообшению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», для Вьетнама это очень важно. Будучи страной-председателем, Вьетнам сможет определять повестку. Это поспособствует увеличению роли и значимости СРВ в регионе.