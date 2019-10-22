Ханой, , 12:02 — REGNUM Заметситель министра сельского хозяйства США Тед Маккини в рамках рабочего визита во Вьетнам посетил завод крупнейшей пищевой компании Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Vinamilk.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Тед Маккини высоко оценил уровень технологического оснащения, а также масштабы производства на заводе Vinamilk.

В настоящее время компания Vinamilk экспортирует молоко в 50 стран по всему миру и уже входит в топ-50 крупнейших в мире производителей молока.