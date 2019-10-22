Ханой, , 09:58 — REGNUM На очередном заседании национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялось обсуждение проблем в Южно-Китайском море.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», после заслушивания основных положений доклада о ситуации в Южно-Китайском море делегаты вновь заявили о своей приверженности букве закона. По мнению членов парламента СРВ, спор в Южно-Китайском море должен разрешиться лишь с условием соблюдения ключевых принципов международного права.

В докладе отмечается, что Вьетнам заинтересован в скорейшем разрешении спора, поскольку он затормаживает развитие двусторонних вьетнамо-китайских отношений в области экономики. Кроме того, в тексте доклада отражено, что острова Спратли и Парасельские по праву принадлежат Вьетнаму.