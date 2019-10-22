Ханой, , 09:48 — REGNUM Правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) выступило с инициативой о повышении общего уровня зарплат с июля 2020 года.

По сообщению вьетнамского новостного издани «Вьетнамэкспресс», за реализацию инициативы будет отвечать центральный банк Вьетнама. Предполагается, что зарплаты вырастут на 10−15%.

По оценке экспертов, такой шаг символизирует успешное экономическое развитие Вьетнама. Кроме того, это еще и дополнительный фактор для привлечения инвестиций в страну.