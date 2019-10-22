Хартум, , 09:24 — REGNUM Вооруженные силы Судана обвинили повстанческую группировку «Освободительное движение Судана», дислоцирующуюся в городе Дарфур, в нарушении соглашения о прекращении огня, объявленного суданским правительством.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в заявлении суданских вооруженных сил говорится, что «Освободительное движение Судана», возглавляемое Абдул-Вахид Нуром совершило нападение на правительственные силы в районе Бробас, находящемся в восьми километрах от района Кара города Дарфур. Также сообщается, что правительственные войска смогли отразить нападение.

Тем не менее, вооруженные силы подчеркнули свою приверженность недавно объявленному соглашению о прекращении огня, отметив, что армия Судана продемонстрировала жест доброй воли, освободив 21 заключенного, принадлежащего к группировке «Освободительное движение Судана».