Хартум, , 10:01 — REGNUM Премьер-министр Судана учредил комиссию по расследованию нападения сил безопасности Судана на лагери демонстрантов, разбитых возле штаб-квартиры Министерства обороны Хартума. В результате разгона протестующих силами безопасности, произошедшего в июне 2019 года, погибли несколько человек.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», комиссия по расследованию убийств была создана в связи с настоятельными призывами протестующих и граждан к справедливости. Как утверждается, комиссия будет обладать рядом широких полномочий: сможет вызывать к себе свидетелей, включая должностных лиц, а также получит доступ к официальным документам, отчетам о безопасности и медицинским картам.

Решение о создании комиссии было принято за день до проведения крупной акции протеста, организованной Суданской профессиональной ассоциацией (SPA), которая привела к свержению бывшего президента Судана Омара аль-Башира в апреле этого года и продолжает требовать справедливости в отношении демонстрантов, погибших и пострадавших в ходе разгона.