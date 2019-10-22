Ханой, , 09:14 — REGNUM Делегация министерства сельского хозяйства США во главе с заместителем министра сельского хозяйства Тедом Маккини 21 октября завершила рабочий визит во Вьетнам.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в ходе визита делегация США, в числе участников которой — представители американских сельскохозяйственных компаний, принимала участие в конференции, посвященной перспективам двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

В рамках конференции стороны выразили надежду на интенсивное развитие сотрудничества. Был подписан договор о двустороннем сотрудничестве в сфере сельского хозяйства на 2020−2022 годы. Договор предполагает интенсификацию двустороннего взаимодействия в сельскохозяйственном секторе.