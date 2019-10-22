Джуба, , 09:49 — REGNUM Лидер оппозиционного «Народно-освободительного движения Судана» Риек Мачар сообщил Организации Объединенных Наций, что не будет участвовать в коалиционном правительстве, которое должно быть сформировано в Южном Судане в следующем месяце.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Риек Мачар заявил, что стороны конфликта в Южном Судане не смогли достичь соглашения по вопросу объединения вооруженных сил страны, что является ключевым условием мирного соглашения, подписанного в 2018 году. В связи с этим оппозиция не считает возможным формирование единого национального правительства.

Как отмечается, заявление Мачара разрушило надежды на восстановление мира в Южном Судане.

Однако ООН подчеркнула, что проблемы, обозначенные Риеком Мачаром, могут быть решены до 12 ноября.