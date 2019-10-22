Кампала, , 09:32 — REGNUM Лидер оппозиции Уганды Боби Уайн ответил президенту Уганды Йовери Мусевени, назвавшего его в интервью Би-би-си «врагом прогресса страны».

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в своем сообщении в твиттере Боби Уайн назвал Мусевени врагом Уганды, правящим страной военными методами.

Роберт Кьягулани, известный в народе как Боби Уайн, недавно объявил, что сразится с 75-летним президентом страны, находящимся у власти с 1986 г., на выборах 2021 г.

Напомним, что президент Уганды обвинил Уайна в призыве американцев не посещать Уганду и не инвестировать в нее средства.