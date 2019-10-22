Бужумбура, , 09:37 — REGNUM Национальный совет по вопросам связи Бурунди (CNC) обвиняется в попытке установления полного контроля над СМИ в ходе грядущих выборов 2020 года.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Совет страны удивил СМИ, потребовав от них подписать «Законопроект об этике СМИ на выборах 2020 года», который обязывает их вести свою деятельность «профессионально».

Власти страны призвали более тридцати руководителей средств массовой информации в Бурунди к «обмену идеями по законопроекту», составленному Национальным советом по вопросам связи.

Два СМИ, ведущих деятельность в Бурунди, радиостанция «Исанганиро» и газета «Иваку», отказались подписать данный законопроект, однако председатель Совета Нестор Банкумукунзи заявил, что законопроект касается всех средств массовой информации, действующих в Бурунди, и даже тех, кто не подписал законопроект.