Лима, , 09:13 — REGNUM В Перу неолиберальная партия «Народная сила» решила участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 26 января. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение было принято Политическим комитетом и делегатами партии по результатам съезда. В партии также сообщили, что внутренняя процедура выбора кандидатов в Конгресс будет осуществляться через делегатов провинциальных комитетов.

Дата окончания регистрации кандидатов в депутаты парламента — 18 ноября. К этому сроку «Народная сила» планирует составить финальный список своих выдвиженцев.