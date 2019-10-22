Хараре, , 09:20 — REGNUM В начале этого месяца США запретили импорт необработанных алмазов из Зимбабве в связи с опасениями, что на местных шахтах используется принудительный труд.

По словам министра информации Зимбабве Ник Мангвана, у США нет никаких доказательств в поддержку своих заявлений. Он также добавил, что Вашингтон «дезинформирован или введен в заблуждение».

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Соединенные Штаты сообщили, что система найма кадров на шахтах Зимбабве коррумпирована, подчеркнув, что люди, желающие работать там, должны платить взятки.

Управление США по таможенным вопросам и охране границ добавило, что служащим на шахтах не разрешают увольняться, а те, кто противиться предписанию, подвергаются физическому/сексуальному насилию или аресту.

Журналистам и правозащитникам вход в эти районы воспрещен: им необходимо иметь специальное разрешение.

Кроме того, сообщается, что группа, ведущая мониторинг за системой занятости на алмазных рудниках в Маранге, собрала доказательства о наличии практик принудительного труда в Зимбабве.

По разным оценкам, район Маранге в восточной части Зимбабве обладает самыми большими запасами алмазов в мире. Отмечается, что добыча алмазов имеет большое значение для экономического роста Зимбабве.