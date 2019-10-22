Лима, , 09:27 — REGNUM Одно из крупнейших политических объединений Перу — Перуанская Националистическая Партия — до сих пор не определилось, будет ли оно участвовать в выборах в Конгресс в январе 2020 года. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Внутри самой партии на этот счёт имеются противоположные мнения. Так, бывший депутат Конгресса от ПНП Фреди Отарола заявил: «В принципе да, мы готовы участвовать». Он отметил, что в ряде регионов уже сформированы избирательные комитеты партии. «По крайней мере, было указание: подготовить всё для участия в выборах», — обозначил Отарола.

В то же время бывший президент Перу от ПНП Ольянта Умала однозначно подтвердил лишь то, что партия выставит кандидата в президенты на выборах 2021 года. Насчёт выборов в парламент он ответил уклончиво: «Это решит Политическая комиссия».