Стамбул, Турция, , 01:09 — REGNUM Страны — члены НАТО вводят правила для остальных государств, однако сами их же и нарушают, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в ходе выступления на форуме TRT World Forum. О выступлении сенатор рассказал на своей странице в Twitter.

«Задал вопрос западным участникам форума: почему они говорят о «миропорядке, основанном на правилах», но вводят эти правила для остальных, а сами нарушают их, действуя по оруэлловскому принципу — «все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие»», — заявил он.

Пушков добавил, что никто из стран Североатлантического альянса на этот вопрос не ответил. Сенатор отметил, что вопрос вызвал в зале оживленные аплодисменты, от чего расстроились представитель Польши и представитель НАТО.

«Люди правду видят», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты «не обязаны защищать курдов» от союзника по НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы не обязаны защищать курдов от союзника по НАТО» — министр обороны США