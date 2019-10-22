Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын помимо личных встреч провели несколько телефонных разговоров. Об этом американский президент сообщил 21 октября в ходе общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама одиннадцать раз предпринимал попытки поговорить с северокорейским лидеров, однако «джентльмен на другом конце провода не отвечал на его звонки».

Причиной этого, как считает Трамп, было «отсутствие уважения» к Обаме. «Однако на мои звонки он (Ким Чен Ын — ИА REGNUM) отвечает», — добавил глава Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже трижды встречались лично. Первый саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По его итогам стороны приняли совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательство по денуклеаризации Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США. Вторая встреча прошла в феврале 2019 года во Вьетнаме и завершилась безрезультатно. В июне 2019 года после саммита G02 в Осаке состоялась краткая и символическая встреча двух лидеров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

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