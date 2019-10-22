Рабочий посёлок Урдома, Архангельская область, , 09:00 — REGNUM Письмо Совета депутатов МО «Урдомское» в Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ

Письмо в Администрацию Президента РФ от Председателя и Главы поселения «Урдомское» от 21.10.2019. Стр. 1 из 2

21 октября 2019 г.

Уважаемые Главный советник департамента письменных обращений граждан и организаций А. Иванов, Консультант департамента письменных обращений граждан и организаций Л. Некрасова, руководители Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, руководители Администрации Президента Российской Федерации.

24 сентября 2019 года Председатель Совета депутатов МО «Урдомское» А.Н.Кравец и Глава МО «Урдомское» Е.В.Смирнова (Ленский район, Архангельская область) сначала на официальном сайте, позже в письменном виде (отправлено Почтой России и вами получено) обратились к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с Обращением от 28.08.2019 в соответствии с итогами Собрания граждан на части территории МО «Урдомское» — в р.п.Урдома, Ленского района. Архангельской области.

Нам на данное Обращение поступили ответы, в которых вы пишете, что «отсутствуют достаточные сведения о рассмотрении поставленного вопроса Правительством Архангельской области, в компетенцию которого входит его решение». Далее сообщаете, что «для обеспечения получения ответа по существу поставленного вопроса обращение направлено в Правительство Архангельской области».

Информируем:

1. Никакого вопроса (вопросов) Глава и Председатель не задавали, потому не имело смысла перенаправлять Обращение в Правительство Архангельской области, тем более для решения «вопроса по существу».

2. Мы, руководители органов местного самоуправления МО «Урдомское», в соответствии с законодательством Российской Федерации провели Собрание граждан на части территории муниципального образования «Урдомское», оформили должным образом и обязаны проинформировать Президента Российской Федерации об этом важном мероприятии по очень актуальной для жителей поселения проблеме — закрытия проекта «Шиес», никак не решаемой властями Архангельской области вот уже более года.

На сегодняшний день нами получено: от вас и от областных властей по два ответа. Считаем, что требования, на которые вы ссылались в своих ответах, соблюдены.

Потому настаиваем наше Обращение (исх. №109 от 24.09.2019) донести до Президента Российской Федерации.

Сообщить нам — органам местного самоуправления МО «Урдомское» о принятом решении в соответствии с законодательством РФ.

Приложения:

Заверенная копия Обращения Председателя Совета депутатов МО «Урдомское» и Главы МО «Урдомское» (исх. № 109) к Президенту Российской Федерации В.В. Путину от 24.09.2019 на 1 листе в 1 экз;

Ответ из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций №А26−11−101 380 571 от 24.09.2019 за подписью главного советника департамента письменных обращений граждан и организаций А. Иванова на 1 листе в 1 экз;

Ответ из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций № А26−11−104 291 371 от 03.10.2019 за подписью Л. Некрасовой на 1 листе в 1 экз;

Ответ из администрации Губернатора и Правительства Архангельской области — управления по работе с обращениями граждан № 30−02/ж-1134/1 от 25.09.2019 на 1 листе в 1 экз;

Ответ из Правительства Архангельской области — Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области № 204−17/9377 от 15.10.2019 на 1 листе в 1 экз. Председатель Совета депутатов МО «Урдомское А.Н. КравецГлава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Письмо в Администрацию Президента РФ от Председателя и Главы поселения «Урдомское» от 21.10.2019. Стр. 1 из 2

Письмо в Администрацию Президента РФ от Председателя и Главы поселения «Урдомское» от 21.10.2019. Стр. 2 из 2

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Ответ Управления по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ

25 сентября 2019 г.

Ваше обращение, поступившее в Правительство Архангельской области, получено и зарегистрировано за №ж-1134/1 от 25.09.2019.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение для принятия решения направлено по компетенции в: Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

О результатах рассмотрения обращения Вам сообщено будет в установленный законом срок.

Ответ Управления по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ «О направлении по компетенции» №30-02/ж-1134/1 от 25.09.2019

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Обращение к Совета депутатов МО «Урдомское» к Президенту РФ

24 сентября 2019 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с итогами Собрания граждан на части территории МО «Урдомское» — в рп Урдома, Ленского района, Архангельской области от 28.08.2019 обращаемся к Вам как высшему должностному лицу Российской Федерации — Президенту — гаранту Конституции.

Доводим однозначное, бесповоротное мнение жителей и органов местного самоуправления муниципального образования «Урдомское» до Вас, просим принять незамедлительные меры к окончательному закрытию проекта «Шиес», рекультивации земельных участков, наказанию виновных и причастных.

В Конституции РФ написано, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Проведенный в МО «Урдомское» опрос местных жителей по вопросу «Поддерживаете ли Вы создание на железнодорожной станции Шиес Ленского района Архангельской области объекта для размещения обращения твердых коммунальных отходов из других субъектов РФ» показал, что почти все взрослое население не поддерживает и категорически против.

В Конституции РФ в статье 9 написано: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». В настоящее время приоритетным направлением для нас местных жителей является обеспечить сохранение качественных для жизнедеятельности водных ресурсов. Поселок Урдома в основном запитан из подводных источников. Поэтому фильтраты от планируемой свалки на станции Шиес составят угрозу для питьевого водоснабжения населения.

В соответствии со статьей 27 Конституции Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Лесные земли 64, 65, 66, 79, 80, 81 кварталов Шиесского участка Яренского лесничества без согласования с местным населением, органами МСУ целенаправленно передаются под строительство объекта для складирования бытовых отходов и мусора. Эти места традиционного сбора грибов и ягод, охотничьи угодья и рыбной ловли. Мы против этих планов, считаем недопустимым передачу этих лесных угодий под какие-либо объекты.

В лесном массиве в районе станции Шиес, где планируется обустройство свалки московских отходов, учеными республики Коми найдено биологическое разнообразие растений, занесенных в Красную книгу РФ. Необходимо сделать все, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды растений, предотвратить возведение там потенциально опасных объектов.

Председатель Совета депутатов МО «Урдомское» А.Н. Кравец

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Обращение к Президенту РФ Совета депутатов и Главы МО Урдомское от 24.09.2019. Стр. 1 из 2

Обращение к Президенту РФ Совета депутатов и Главы МО Урдомское от 24.09.2019. Стр. 2 из 2

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Обращение Собрания граждан на части территории МО «Урдомское» — в р.п.Урдома

28 августа 2019 г.

1. В соответствии со статьей 27 Конституции Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Лесные земли 64, 65, 66, 79, 80, 81 кварталов Шиесского участка Яренского лесничества без согласования с местным населением целенаправленно передаются под строительство объекта для складирования бытовых отходов и мусора. Эти места традиционного сбора грибов и ягод, охотничьи угодья и рыбной ловли. Мы против этих планов и просим органы местного самоуправления обратиться в органы государственной власти и призвать их о недопустимости передачи этих лесных угодий под какие-либо объекты. .

2. В соответствии со статьей 3 пункта 2 Конституции Российской Федерации

« Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления ».

Поскольку свое право доступности до населенного пункта Шиес на личном транспорте, используя рычаги своей народной власти, мы осуществить не можем, то просим органы местного самоуправления посодействовать нам в решении этого вопроса.

3. В лесном массиве в районе станции Шиес, где планируется обустройство свалки московских отходов, учеными республики Коми найдено биологическое разнообразие растений, занесенных в Красную книгу РФ. Для сохранения редких и исчезающих видов растений просим органы местного самоуправления обратиться в надзорные органы для предотвращения возведения там потенциально опасных объектов:

4. В Конституции РФ в статье 9 написано:

« Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории ».

В настоящее время приоритетным направлением для нас местных жителей является обеспечить сохранение качественных для жизнедеятельности водных ресурсов. Поселок Урдома в основном запитан из подводных источников. Поэтому фильтраты от планируемой свалки на станции Шиес составят угрозу для питьевого водоснабжения населения. Просим органы местного самоуправления направить обоснованные доводы в

5. В Конституции РФ написано, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Проведенный в МО «Урдомское» опрос местных жителей по вопросу «Поддерживаете ли Вы создание на железнодорожной станции Шиес Ленского района Архангельской области объекта для размещения обращения твердых коммунальных отходов из других субъектов РФ?» показал, что почти все взрослое население не поддерживает и категорически против. Просим органы местного самоуправления донести результаты проведенного опроса до президента РФ, губернатора Архангельской области и главы «Ленского района».

6. Мы живем в государстве, в котором по Конституции политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и где каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Просим Совет депутатов и Администрацию МО «Урдомское» целенаправленно проводить работу по отстаиванию интересов людей, проживающих в МО «Урдомское».

Обращение Собрания граждан МО «Урдомское» к Совету депутатов и Глава МО 28.08.2019. Стр. 1 из 2

Обращение Собрания граждан МО «Урдомское» к Совету депутатов и Глава МО 28.08.2019. Стр. 2 из 2

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Письмо Управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Архангельской области

25 сентября 2019 г.

Ваше обращение, поступившее в Правительство Архангельской области, получено и зарегистрировано за №ж-1134/1 от 25.09.2019.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение для принятия решения направлено по компетенции в: Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

О результатах рассмотрения обращения Вам будет сообщено в установленный законом срок.

Письмо Управления по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ от 25.09.2019

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Письмо Минприроды Архангельской области Председателю Совета депутатов МО Урдомское «О рассмотрении обращений»

15 октября 2019 г.

Уважаемый Александр Николаевич!

В министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области поступили Ваши обращение, перенаправленные из администрации Президента Российской Федерации, по вопросу строительства объекта обращения с отходами на территории ж/д станции Шиес Ленского района Архангельской области. По существу вопроса в рамках своей компетенции сообщаем следующее.

Правительством Архангельской области рассматривается реализация инвестиционного проекта по строительству объекта обращения с отходами в районе железнодорожной станции Шиес Ленского района (далее — Проект). Проект рассмотрен комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции Архангельской области 18 октября 2018 года и включен в перечень приоритетных. Основная задача Проекта — построение современной инфраструктуры, которая позволит цивилизованно решать вопросы вывоза и накопления твердых коммунальных отходов и неконтролируемого роста незаконных свалок.

Реализация инвестиционного проекта по строительству объекта обращения с отходами в районе железнодорожной станции Шиес Ленского района может быть осуществлена только после проведения процедуры государственной экологической экспертизы проектных материалов уполномоченными федеральными органами государственной власти и после проведения общественных обсуждений, организуемых органами местного самоуправления в установленном законодательстве порядке. В настоящее время проект «ЭкоТехноПарк «Шиес» находится в стадии предпроектной подготовки: проведены инженерные изыскания на территории, предназначенной для создания транспортной инфраструктуры проекта, планируется проведение комплексных инженерных изысканий для реализации проекта в целом, после завершения которых предстоит разработка проектной документации, включающей в себя технологические решения по обоснованию расчета устройства полигона, его емкости, режима эксплуатации комплекса, организации работ по транспортной логистике, которая должна пройти серию экспертиз, в том числе экологическую. Результаты комплексных инженерных изысканий будут отражены в материалах проектной документации.

После соблюдения всех необходимых процедур при условии положительного результата государственной экологической экспертизы проектной документации Правительством Архангельской области будет принято решение о возможности реализации проекта по обращению с отходами, появятся основания и обязанность инвестора в получении разрешения на строительство.

Заместитель министра — начальник финансово-экономического управления Л.А. Утюгов

Письмо Минприроды Архангельской области Председателю Совета депутатов МО Урдомское «О рассмотрении обращений» от 15.10.2019. Стр. 1 из 2

Письмо Минприроды Архангельской области Председателю Совета депутатов МО Урдомское «О рассмотрении обращений» от 15.10.2019. Стр. 2 из 2

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