Москва, , 00:25 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал ротацией кадровые изменения в составе Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте. Соответствующее заявление Песков сделал 21 октября.

Напомним, что Владимир Путин подписал указы о кадровых изменения в СПЧ. Так, Михаил Федотов, возглавлявший СПЧ с 2011 года, был снят со своей должности в связи с достижением предельного возраста (70 лет), а также исключен из состава совета (ограничения по возрасту нет).

Также из состава совета были исключены: политолог Екатерина Шульман, правозащитник Евгений Бобров, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и профессор Илья Шаблинский.

Новым главой СПЧ был назначен секретарь Общественной палаты, известный тележурналист Валерий Фадеев.

Кроме того, в состав совета были введены: известный журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

Песков назвал все эти изменения кадровой ротацией.

«Это ротация», — сказал он.