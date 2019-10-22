Москва, , 00:20 — REGNUM Проведение нового саммита «нормандской четвёрки» возможно при условии его тщательной подготовки, которая позволила бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе обмена мнениями о ситуации на Украине была подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса.

Было отмечено также, что от украинской стороны требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в «нормандском формате» и в трёхсторонней контактной группе.

«Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера», — говорится в сообщении.

Путин и Макрон условились, что работа по подготовки саммита будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.

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