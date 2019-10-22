Рига, , 00:13 — REGNUM Судебный совет Латвии концептуально поддержал поправки к закону о снятие иммунитета от административной ответственности для судейского корпуса — пишет портал LSM.

Инициатором поправок выступило Министерство юстиции. Они предусматривают, что судья совершивший проступок за который предусмотрено административное наказание несёт ответственность в равной степени, как и другие члены общества.

А в случаях, когда обстоятельства указывают на циничное поведение судьи, или на грубое нарушение норм этики, для них будет предусмотрена дополнительная профессиональная или дисциплинарная ответственность.

Сегодня, указывает министерство юстиции, Латвия одно из последних государств в Европе, в котором сохраняется судейский иммунитет для административных правонарушений. Дискуссии о необходимости изменить такое положение дел, напомнил министр юстиции Янис Борданс, начались 10 лет обратно.

«В настоящее время закон предусматривает, что судьи не могут быть подвергнуты административному наказанию, задержанию или быть доставлены в суд силой. Это довольно странные привилегии.» — считает министр

После непростых дебатов, Судебный совет концептуально проголосовал за отмену этого иммунитета. Соответствующий законопроект уже поступил в Сейм.