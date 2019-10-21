Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вполне готов к военным действиям против Турции, если это будет необходимо. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Напомним, что Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, где находятся формирования сирийских курдов. Ранее этих курдов активно поддерживали власти США и курды считались верными союзниками Вашингтона на Ближнем Востоке.

Однако президент США Дональд Трамп прямо заявил, что его страна не будет защищать курдов в Сирии. При этом он пригрозил Турции за ее намерение начать операцию в Сирии.

Анкара операцию начала и добилась определенного успеха. руководство США начало грозить Турции санкциями. Вице-президент США Майк Пенс приехал к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и смог договориться о временном перемирии на северо-востоке Сирии.

Стоит отметить, что Турция входит в военный блок НАТО, ведущую роль в котором играют США.