Кишинёв, , 23:57 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон назвал свободными и демократическими прошедшие в стране 20 октября всеобщие местные выборы. Как заявил Додон, это «возврат к нормальному состоянию» после многих лет, когда некоторые партии и политики пытались решать вместо граждан, передает ИА REGNUM.

Додон вместе с тем отметил, что «низкая явка должна быть тревожным сигналом для всего политического класса». Он сказал, что доволен результатом пропрезидентской Партии социалистов.

«Призываю партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей. У нас много населенных пунктов, где будут состязаться кандидаты от ПСРМ И ACUM — двух политических сил, сформировавших правящую коалицию». — отметил Додон.

Он призвал политиков из этих партий «понимать не только «ставки» второго тура, но и гораздо более высокую значимость будущего страны и всего того, что им предстоит сделать совместно в дальнейшем». «Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов», — подвел итог Додон.

Напомним, на ключевых выборах мэра Кишинева во второй тур вышли социалист Ион Чебан и кандидат от блока ACUM, глава МВД Андрей Нэстасе. До выборов социалисты и ACUM подписали соглашение о корректном ведении кампании и о том, что после выборов ни создадут местные коалиции в Кишиневе и регионах страны.

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