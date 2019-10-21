Женева, Швейцария, , 23:55 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Чили расследовать убийства протестующих в стране, 21 октября передает агентство Reuters.

«Власти должны действовать в строгом соответствии с международными стандартами… Любое применение чрезвычайного положения должно быть исключительным», — отметила Бачелет в своем заявлении по ситуации в Чили.

Действующий верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет занимала пост президента Чили в 2006 — 2010 и 2014 — 2018 годах.

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