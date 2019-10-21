Киев, , 23:51 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины собирается уволить 218 прокуроров, так как они не подали заявление на переаттестацию. Об этом сегодня, 21 октября, сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

Напомним, что руководство Генпрокуратуры не допустило до переаттестации прокуроров Алексея Донского и Алексея Горбатюка, а также трех следователей, которые занимались расследование дел Евромайдана.

Также сообщается, что 218 прокуроров разных уровней не подали заявления на переаттестацию и соответственно не собираются работать в новых органах прокуратуры.

При этом более 96% прокуроров подали заявление на переаттестацию установленного образца.