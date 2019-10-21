Вашингтон, , 23:46 — REGNUM В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер магазины одежды Dhvani разместил провокационную рекламу, направленную против действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

На рекламном плакате изображена женщина-морпех, наступающая на лицо лежащему и связанному Дональду Трампу. При этом женщина-морпех связывает Трампа веревкой в цвет российского триколора.

Администрация магазина утверждает, что это вовсе не реклама насилия, а лишь ответ на блокирование администрацией Трампа федеральных средств для поставщиков медицинских услуг по планированию семьи, которые направляют пациентов на аборты.

При этом ряд экспертов в США уже заявили, что реклама носит подчеркнуто политический протест и совершенно неприемлема.