Москва, , 23:37 — REGNUM Назначение Валерия Фадеева, секретаря Общественной палаты (ОП) РФ на должность главы Совета по правам человека (СПЧ) вместо Михаила Федотова — знаковое, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Фёдор Пашин, прокомментировавший для ИА REGNUM решение Владимира Путина.

«С ельцинских времен Совет по правам человека при президенте был всегда вотчиной российских либералов, которые были озабочены больше правами граждан либерального толка. СПЧ был важной подпоркой доминирования в государственных и общественных делах представителей либеральных кругов, нередко имевших отношение к «агентуре влияния».

Крайне сомнительный, неавторитетный состав СПЧ в своем большинстве и во главе с Михаилом Федотовым, в прошлом известным душителем патриотических медиа на посту профильного министра, изначально был критически настроен к государству и обществу», — уверен Пашин.

Теперь, полагает эксперт, можно выразить некую надежду на то, что новый глава СПЧ будет отстаивать права и других граждан страны, имея в виду его политические взгляды и предыдущую деятельность.

«ОП России при Валерии Фадееве стремилась не только гармонизировать интересы гражданского общества, но и инициировать продвижение государственности, укрепление его основ. Если состав СПЧ радикально изменится, то и президенту будет себя легче ощущать вне враждебного окружения, где он практически в одиночку отстаивал интересы большинства.

Таким образом, глава государства подал добрый сигнал обществу, отправив в отставку главу СПЧ. Возможно, со сдачей этого бастиона либеральной этнократии произойдет массовый исход либералов из других структур исполнительной власти и, в частности, финансово-экономического и информационно-культурного блоков», — продолжает эксперт.

Пашин обращает внимание на то, что Михаил Федотов одновременно был отправлен в отставку с государственной службы в связи с достижением предельного возраста — 70 лет. Оба указа опубликованы на сайте СПЧ. Накануне Федотов сообщил, что после отставки он хотел бы возглавить новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики и ждет сейчас одобрения от международной организации.

По мнению Фёдора Пашина, что касается Михаила Федотова, который, по сообщению медиа, намерен заниматься проблемами искусственного интеллекта, «в семидесятилетнем возрасте это самое подходящее занятие, лучшего нельзя было и придумать. Стране очень не хватает искусственного интеллекта — Чубайсу в помощь».