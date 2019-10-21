Сринагар, Индия, , 23:50 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что «либеральные англоязычные СМИ» продемонстрировали «предвзятый подход к проблеме Кашмира». Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Субраманиам Джайшанкар, выступая на Форуме американо-индийского стратегического партнёрства, подчеркнул: «Англоязычные либеральные СМИ стали самым серьёзным препятствием на пути донесения до мировой общественности позиции Индии по проблеме Кашмира». По словам главы внешнеполитического ведомства южноазиатского государства, для указанных средств массовой информации кашмирский вопрос тесно связан с проблемой идеологии, и потому англоязычные издания традиционно продвигают заранее предустановленные взгляды. «Хотя зарубежные журналисты и не смогли целиком понять ситуацию и продемонстрировать трезвый взгляд на кашмирский вопрос, отмена привилегий Джамму и Кашмира является внутренним делом Индии», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Штат будет разделен на два субъекта федерации, правовой статус каждого из которых будет понижен до уровня союзной территории. Нововведения вступят в силу 31 октября 2019 года.