Москва, , 23:08 — REGNUM Одна из возможных тем переговоров Путина и Эрдогана — курдский вопрос, написала на своей странице в Twitter депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.

Курды Bestoun94

«Нельзя отмахнуться от курдов, уповая на силу оружия. Нужны переговоры. Иначе мира в Сирии не достичь. А для России важно, чтобы мирный процесс в Сирии стал необратимым», — отметила Панина.

Политик напомнила о том, что в мире живет 40 млн курдов и курдский вопрос — это глобальная проблема.

«Для её решения нужна добрая воля США и Турции, Тегерана и Дамаска. Москва контактирует со всеми, никогда не была врагом курдов. Поэтому у России есть шанс на успешное миротворчество», — констатировала Елена Панина.

Депутат Госдумы также выразила надежду на то, что права курдов будут отражены в новой конституции Сирии. Это необходимо для того, «чтобы курды стали полноправным партнером Дамаска в строительстве новой страны».