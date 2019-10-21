Сринагар, Индия, , 23:48 — REGNUM Полицейских собак на службе Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии в штате Джамму и Кашмир обучат вести разведку местности. Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Официальные представители CRPF подчеркнули, что полицейские собаки, которые несут службу в районах с высоким уровнем террористической угрозы, будут вести видеосъемку в высоком разрешении при помощи навесных камер. Специалисты CRPF будут отслеживать видеоматериалы в реальном времени и производить тщательную оценку местности и условий боя перед отправлением на место личного состава. «Новая инициатива позволит сохранить сотни жизней наших офицеров», — заключили представители CRPF.

Напомним, что Джамму и Кашмир отличается повышенным уровнем террористической опасности. Последний крупный теракт произошёл в регионе 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва, следовавший по шоссе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибли более 40 офицеров CRPF.