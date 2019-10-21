Бейрут, 21 октября 2019, 22:51 — REGNUM Сотни тысяч протестующих граждан Ливана не намерены уходить с улиц, несмотря на «чрезвычайные реформы» правительства для борьбы с бедностью и коррупцией, 21 октября передает агентство Reuters.
Ранее 21 октября премьер-министр Ливана Саад Харири обратился с речью к протестующим, и даже поблагодарил их за то, что их действия помогли приблизить реформы. Однако его слова не подействовали на большинство протестующих.
Власти Ливана также не надеются, что реформы мгновенно остановят протесты. Во вторник, 22 октября, будут закрыты банки и большая часть госучреждений. На улицах в ожидании беспорядков продолжают дежурить полиция и военные.
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