Бейрут, , 22:51 — REGNUM Сотни тысяч протестующих граждан Ливана не намерены уходить с улиц, несмотря на «чрезвычайные реформы» правительства для борьбы с бедностью и коррупцией, 21 октября передает агентство Reuters.

«Мы не верим, что они могут измениться за два дня» , — заявил журналистам 55-летний участник протестов в Бейруте Фади Абу Даргэм.

Ранее 21 октября премьер-министр Ливана Саад Харири обратился с речью к протестующим, и даже поблагодарил их за то, что их действия помогли приблизить реформы. Однако его слова не подействовали на большинство протестующих.

«Мы остаемся на улицах. Мы не верим ни единому его слову!» — заявила журналистам Майя Мхана, которая слушала речь Харири на улице с другими протестующими.

Власти Ливана также не надеются, что реформы мгновенно остановят протесты. Во вторник, 22 октября, будут закрыты банки и большая часть госучреждений. На улицах в ожидании беспорядков продолжают дежурить полиция и военные.

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