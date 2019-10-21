Хмеймим, Сирия, , 22:43 — REGNUM С территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают устраивать обстрелы прилегающих районов Сирии, сообщил 21 октября начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Алеппо. Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Начальник российского Центра напомнил, что это является нарушением режима прекращения огня незаконными вооружёнными формированиями.

В частности, с 20 октября было зафиксировано 15 обстрелов. Под обстрел боевиков попали два населенных пункта в провинции Алеппо, три населённых пункта в провинции Латакия, семь населённых пунктов в провинции Идлиб и два поселения в провинции Хама.

Алексей Бакин подчеркнул, что анализ неубывающего количества обстрелов с территории зоны «Идлиб» свидетельствует об отсутствии желания руководства незаконных вооруженных формирований переходить к политическому диалогу.

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