Иерусалим, , 22:24 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Еврейского государства Реувену Ривлину, что возвращает ему мандат на формирование правительства страны, так как не удалось сформировать правящую коалицию. Об этом сегодня, 21 октября, заявил представитель офиса президента Израиля.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что после парламентских выборов в Израиле президент страны передал мандат на формирование правительства лидеру партии «Ликуд» действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, так как его партия набрала наибольшее число голосов. Однако самостоятельно сформировать правительство Нетаньяху не мог и поэтому вел переговоры о коалиции. На формирование коалиционного правительства отводилось 28 дней.

Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат президенту. Теперь он будет передан другому парламентарию.

Стоит отметить, что сегодня Нетаньяху исполнилось 70 лет. Он возглавляет правительство Израиля уже 10 лет подряд — это рекорд для Еврейского государства.